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مصادر لبنانية: غارات للاحتلال تستهدف ياطر ومحيط كفرا جنوبي البلاد

الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠٤ بتوقيت غرينتش

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