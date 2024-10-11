الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤
٠١:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

وقفة احتجاجية في بغداد استنكارا لاغتيال قادة المقاومة ودفاعا عن المرجعية الدينية

الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:١١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :