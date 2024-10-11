الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤
٠١:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

ابو الاء الولائي: المقاومة الفلسطينية في كافة فصائلها قوضت مضاجع الاحتلال في غزة

الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :