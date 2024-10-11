4 مجازر جديدة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

العالم - فلسطين

وقد أكدت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 42 ألفا و126 شهيدا و98 ألفا و117 مصابا. في وقت قالت فيه مصادر طبية إن 21 فلسطينيا استشهدوا إثر غارات للاحتلال على مناطق متفرقة في القطاع منذ فجر اليوم الجمعة.

يأتي ذلك في وقت شدد فيه الاحتلال حصاره الخانق على شمال القطاع، خاصة على مدينة جباليا، وسط صمود أسطور لمجاهدي المقاومة الإسلامية الذين يشنون عمليات وكمائن على قوات الاحتلال تكبده خسائر كبرى في العتاد والأرواح، حيث قالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن مقاوميها دمروا ناقلة جند إسرائيلية بعبوة “شواظ” وقذيفة “الياسين 105” ببيت لاهيا شمالي غزة وأوقعوا طاقمها بين قتيل وجريح.