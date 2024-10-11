الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٣:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر عبرية: رشقات صاروخية مكثفة من جنوبي لبنان باتجاه صفد ومحيطها وشمال حيفا والمستوطنات قرب الحدود والجولان

الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :