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الاعلام العبري يقر بسقوط صواريخ اطلقت من لبنان على كريات شمونة ومناطق حدودية شمالي الاراضي المحتلة

الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

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