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عفيف: الحكومة اللبنانية ووزارة الاعلام لا تتحركان ازاء هذه المسائل والذريعة هي حرية الاعلام

الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٢ بتوقيت غرينتش

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