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عفيف: مقاتلو المقاومة تنفذ هجماتها وخططها ضد جيش الاحتلال بكل مرونة

الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٩ بتوقيت غرينتش

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