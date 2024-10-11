حزب الله: ضرب تل أبيب ليس إلا البداية والمقاومة بخير

العالم - لبنان

وقال عفيف في مؤتمر صحفي: ذرائع العدو بوجود مخازن أسلحة في الضاحية لم تعد تنطلي على أحد والعدو يقصف المسعفين وسيارات الإسعاف بتواطؤ أمريكي، وأن العدوان على الأمم المتحدة ومقارها مدان.

كما أكد مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله على جاهزية الحزب في مواصلة القتال قائلا: المقاومة بخير وتدير حقل رمايتها وتوقيت صلياتها بالشكل المناسب.

وتابع: العدو عاجز عن التقدم إلى الأمام رغم استقدامه القوات والألوية، فيما المقاومة تنصب الكمائن للعدو ما دفعه مرارا للانكفاء.

وقال عفيف: المقاومون يرفضون الانسحاب من مواقع ساقطة عسكريا إيمانا بالدفاع عن وطنهم، والمعركة مع العدو لا تزال في بداياتها وأولويتنا المطلقة الآن إلحاق الهزيمة بالعدو وإجباره على وقف العدوان.