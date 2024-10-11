الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤
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دوي صفارات الانذار في عكا ومناطق الجليلين الاعلى والاوسط

الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

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