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المقاومة الاسلامية في لبنان تقصف بالصواريخ تجمعا لقوات الاحتلال بمقر قيادة اللواء المدرع السابع في ثكنة كاتسافيا بالجولان المحتل

الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

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