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الاعلام العبري يقر باصابة 4 مستوطنين جراء صواريخ المقاومة اللبنانية على الشمال

الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

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