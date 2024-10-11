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يدعوت احرونوت: اطلاق 80 صاروخا خلال الرشقة الصاروخية الاخيرة من لبنان نحو مناطق الشمال

الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

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