الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٤:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

استشهاد 34 شخصا بغارت للاحتلال على غزة 15 منهم بمخيم جباليا شمالي القطاع

الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :