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سرايل القدس: نخوض اشتباكات من مسافة السفر مع قوة للاحتلال بمنطقة "التوام" شمال غرب غزة

الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٣ بتوقيت غرينتش

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