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شهيد وعدة اصابات اثر قصف مدفعي للاحتلال على جباليا شمالي القطاع

الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

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