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غارات جوية للاحتلال على سرعين والنبي شيت في بعلبك بالبقاع شرقي لبنان

الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

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