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قصف مدفعي صهيوني يستهدف شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

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