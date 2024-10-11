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رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري: استهداف اليونيفيل والجيش من قبل كيان الاحتلال عدوان ومحاولة اغتيال واضحة للقرار الاممي 1701

الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

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