الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤
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الاعلام العبري: دوي صفارات الانذار في مسكاف عام بالاراضي الشمالية

الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

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