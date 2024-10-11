الغضب يعم الشارع العراقي ضد التطاول الصهيوني

العالم - مراسلون

أفاد مراسل العالم في بغداد أن العاصمة العراقية شهدت وقفة جماهيرية حاشدة في ساحة التحرير وسط بغداد دعما للمرجعية الرشيدة السيد علي السيستاني والذي حاول الاحتلال الإسرائيلي النيل منه في الأيام الأخيرة.

وأوضح مراسل العالم أن ردة فعل غاضبة وموجة من الغضب عمت العراق حكومة وشعبا على استهداف المرجعية العليا.

وأضاف أن هذا الموقف جاء استنكارا للجرائم العدوانية ضد الشعب الفلسطيني واللبناني واستهداف شخصيات وقادة المقاومة خاصة القائد الكبير السيد حسن نصر الله فيما علت هتافات المتظاهرين ضد "إسرائيل" وأمريكا رافعين أعلام المقاومة العراقية واللبنانية وصور المرجع الديني آية الله السيستاني والسيد نصر الله.

ولفت الى أن الأمين العام لكتائب سيد الشهداء أبو آلاء الولائي، أكد اَنّ المرجعية الدينية خط أحمر وبعدها سيتحول الشرق الاوسط جحيما على الاحتلال الاسرائيلي، فيما أشار الولائي أن المقاومة العراقية تواصل ضرباتها ضد الكيان الصهيوني مستخدمة أنواع الأسلحة، كما حذر الولايات المتحدة بتوجيه ضربات قوية إذا حاولت المساس بالمرجعية الرشيدة في العراق.

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وقال الشيخ حكيم الوميض مدير المكتب الثقافي لمنظمة بدر معزيا باستشهاد قادة المقاومة الإسلامية: "هذه الوقفة جاءت كإحدى وقفات الشعب العراقي ضد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي الذي يزعزع أمن المنطقة وينهب ثرواتها... وحول موضوع المساس بالمرجعية الدينية قال الوميض إنه ناتج عن مواقف المرجعية الرشيدة التي وقفت أمام المشاريع المشبوهة في المنطقة، سواء في الدفاع عن المظلومين أو الوقوف أمام التحديات والجماعات الإرهابية ومخططات الاستكبار.

وأشار الشيخ أن مواقف المرجعية كانت سبب استهدافها والتي تعتبر من ركائز المنطقة، إلا أن الشعب العراقي بكل طوائفه وقومياته وشرائحه واع ومتمسك بمرجعيته وقياداته ورموزه، فيما الحكومة اتخذت مواقف مساندة ليقف العراق بصف واحد في وجه مخططات الاستكبار وجرائم الصهاينة.

وأكد مراسل العالم أن المظاهرة تأتي دعما وتضامنا مع الشعبين اللبناني والفلسطيني في ظل الهجمة الارهابية لكيان الاحتلال الاسرائيلي عليهما.

وقال إن المتظاهرين أضافوا أنّ جرائم الاحتلال لن تكسر المقاومة وأنصارها، فيما طالبوا بتدخل دولي لوقف جرائم الاحتلال المستمرة في لبنان وقطاع غزة.