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مصادر لبنانية: غارات للاحتلال على قرى النبي شيت ومرتفعات قرب بلدة جنتا وتمنين ودورس في البقاع شرقي البلاد

الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

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