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مصادر لبنانية: غارات الاحتلال على بعلبك في البقاع استهدفت بالاساس بلدتي سرعين والنبي شيت

الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

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