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مصادر لبنانية: غارة اسرائيلية على محيط بلدة مجدلزون جنوبي البلاد

الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

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