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مصادر عبرية: دوي صفارات الانذار في كريات شمونة ومرغليوت في الشمال

الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

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