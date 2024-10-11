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بيان فرنسي اسباني ايطالي مشترك: استهداف اليونيفيل جنوبي لبنان انتهاك خطير لالتزامات "اسرائيل" بقرار مجلس الامن 1701

الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

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