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غارتان للاحتلال على بلدتي الضهيرة والجبين وقانا جنوبي لبنان

الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

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