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وزارة الخزانة الاميركة تعلن فرض حظرا جديدا على 16كيانا ايرانيا و23 سفينة على صلة بالصناعات النفطية والبتروكيمياوية في ايران

الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٤ بتوقيت غرينتش

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