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غارات للاحتلال على بلدة كفر صير في قضاء النبطية جنوبي لبنان

الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

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