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جيش الاحتلال: تفعيل صفارات الانذار جراء اختراق طائرات عدة مناطق وسط "اسرائيل"

الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٣ بتوقيت غرينتش

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