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الاعلام العبري: اصابة مبنى في هرتسيليا شمالي "تل ابيب" بطائرة مسيرة

الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

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