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مصادر فلسطينية: 22 شهيدا جراء قصف الاحتلال مربعا سكنيا في مخيم جباليا

الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٣ بتوقيت غرينتش

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