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حزب الله: استهدفنا للمرة الثانية تحركات لجنود العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة

الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٨ بتوقيت غرينتش

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