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جيش الاحتلال: رصد نحو 230 قذيفة أطلقها حزب الله باتجاه "إسرائيل" اليوم

الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٦ بتوقيت غرينتش

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