الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤
١٠:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

غارات إسرائيلية على منطقة جبل الصالحاني جنوبي لبنان

الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :