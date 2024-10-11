الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤
١٠:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله: استهدفنا تجمعا لقوات الاحتلال في مستعمرة كفرجلعادي بصلية صاروخية

الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :