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إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان على مستوطنات شمال فلسطين المحتلة

الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٦ بتوقيت غرينتش

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