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حزب الله: استهدفنا جرافة عسكرية صهيونية في موقع راميا بصاروخ موجه وأصبناها إصابة مباشرة

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٩ بتوقيت غرينتش

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