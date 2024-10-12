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ايرواني: استهداف الكيان الإسرائيلي لمستودع الهلال الأحمر الايراني في سوريا جريمة حرب

ايرواني: استهداف الكيان الإسرائيلي لمستودع الهلال الأحمر الايراني في سوريا جريمة حرب
السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

وجّه سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة رسالة إلى مجلس الأمن الدولي حول الهجوم الإرهابي الإسرائيلي على مستودع الهلال الأحمر الإيراني في سوريا مؤكدا إن الاستهداف المتعمد للمرافق الإنسانية والطبية من قبل الكيان الإسرائيلي يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي، وجريمة حرب لا يمكن انكارها.

العالم - إیران

يتبع..

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