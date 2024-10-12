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جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف واسعة للمنازل بحي الصفطاوي والتوام شمال غزة بالتزامن مع القصف المدفعي

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش

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