السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٤:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله:قصفنا مصنع المواد المتفجرة جنوب مدينة حيفا برشقة صواريخ نوعية

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :