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قصف مدفعي واطلاق نار كثيف يستهدف مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

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