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حزب الله: قصفنا قاعدة "7200" جنوب حيفا واستهدفنا مصنع المواد المتفجرة فيها

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

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