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مندوب ايران بالامم المتحدة :استهداف الاحتلال للمرافق الانسانية والطبية الايرانية في سورية يشكل انتهاكا سافرا للقانون الانساني الدولي وجريمة حرب لاتنكر

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

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