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مصادر فلسطينية: انتشال 22 شهيدا واكثر من 90 جريحا في قصف اسرائيلي ليلا على جباليا البلد اضافة الى وجود مفقودين

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

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