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مساعد الخارجية الايرانية للشؤون القانونية: استهداف الاحتلال للمستشفى التابع للهلال الاحمر الايراني في سوريا جريمة حرب

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

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