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طائرات الاحتلال تغير على مبنى من 3 طوابق في كوثرية السياد بالنبطية

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش

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