السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٧:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس الهلال الاحمر الايراني كوليوند: في لبنان تعرفنا على الاوضاع الصحية وشاهدنا النقص في المستشفيات هناك فقررنا تشييد مراكز صحية صحراوية

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :