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رئيس الهلال الاحمر الايراني كوليوند: الاحتلال قصف بالمسيرات المشفى الايراني واحترقت الكثير من المستلزمات الطبية وسيارات الاسعاف

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٢ بتوقيت غرينتش

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