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رئيس الهلال الاحمر الايراني كوليوند: ابلغنا الصليب الاحمر بانتهاك الاحتلال للقانون الدولي وسنناشد جمعيات الهلال الاحمر في باقي الدول وسنواصل خدماتنا

السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

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